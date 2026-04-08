Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран

Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Часове преди да изтече собствения му ултиматум, Доналд Тръмп обяви, че спира ударите срещу Иран за 2 седмици.

В социалната си мрежа президентът на САЩ написа, че след разговори с пакистански лидери e приел предложеното примирие при условие, че Иран се съгласи на "пълно, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток".

Това ще бъде двустранно спиране на огъня, подчерта Тръмп.

Малко след публикацията на Тръмп в "Екс" иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че ако бъдат прекратени ударите срещу Ислямската република, иранската армия "също ще преустанови отбранителните си операции".

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф потвърди в социалната мрежа "Екс", че Техеран и Вашингтон са се съгласили спирането на огъня да влезе в сила незабавно и да важи и за територията на Ливан.

Израелски медии цитират израелския премиер Нетаняху, който е подкрепил решението на Тръмп, но е заявил, че примирието не включва Ливан. Преди тази развръзка Тръмп постави ултиматум на Иран до 3.00 часа тази нощ да сключи сделка или "цяла една цивилизация ще загине". Въпреки обявеното примирие, се съобщава за удари в редица държави от региона.

Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
