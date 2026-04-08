Атанас Атанасов: Не успяхме да реализираме нашите ситуации

Всеки един мач, който си го загубил, влияе негативно, коментира наставникът на Монтана след поредния грешен ход в Първа лига.

Атанас Атанасов изказа своето разочарование след шестата поредна загуба на Монтана в Първа лига. Дебютантът в елита загуби драматично срещу ЦСКА с 0:1 на стадион „Огоста“. Наставникът обърна внимание на пропуснатите положения от страна на неговия отбор.

„Той всеки един мач, който си го загубил, влияе негативно, но в крайна сметка не можем пак аз това казвам – ние сме девет човек в наказателното поле, оставяме чиста топка за удар, което грешката си е в нас. Оставяме да се обърне нападателя на ЦСКА, за да може да я подаде. Неща, които съвкупност от грешки си ни отбелязаха гол. Лошото е, че ние си имахме ситуации, които колкото и да са малко, макар че и отборът на ЦСКА почти нямаше ситуации пред нашата врата, не можахме да реализираме. Но пак казвам, за мен равностоен мач, в който ЦСКА имаше шанса ние да сбъркаме накрая“, каза той.

Какво напрежение да има, какъв респект, от кого да имаме респект? Това са някакви футболисти, които ги вдигат наляво и надясно, страшните футболисти. Аз мисля, че и в нашия отбор има достатъчно и то се видя – играчи, които могат да опонират и аз това да не са по-добри, но в никакъв случай не са някакво по-ниско ниво. И аз мисля, че тоя отбор си има потенциал и с цената на всичко ще направим така, че да имаме шанс да се борим за целта, която имаме – спасението. Че то в нашия отбор има играчи, които са играли на по-високо ниво срещу по-добри футболисти. Така че какъв респект?“, попита Атанасов.

Петко Панайотов спаси ЦСКА в последния миг срещу Монтана преди дербито с Левски
#Първа лига 2025/2026 #Атанас Атанасов-Орела #ПФК Монтана

