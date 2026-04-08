Петко Панайотов: Тази победа ще ни даде самочувствие

Пеко Панайотов смята, че най-важен е успехът, който се оказа трети пореден за ЦСКА в Първа лига. „Червените“ оцеляха срещу Добруджа с 1:0 на стадион „Огоста“. Именно младежкият национал се превърна в герой за „армейците“. Дефанзивният полузащитник отбеляза победния гол за столичния тим.

„Беше много важно да вземем тези три точки. Не беше лесно, но накрая се поздравихме с победата, което е най-важното. Тази победа ще ни даде самочувствие. Надявам се и в следващия мач да се поздравим с трите точки“, каза той.

"Феновете са нашият 12-и игра. Те винаги ни помагат. Много им благодарим за подкрепата“, завърши Панайотов.