Левски е шампион на България

Левски победи ЦСКА 1948 с 1:0 и спечели 27-ата си титла в Първа лига.

Успехът идва след дълга пауза от 17 години и слага край на серията от титли на Лудогорец.

Първото полувреме мина без голове, като и двата отбора имаха по едно по-опасно положение. След почивката мачът се обърна, след като гостите останаха с човек по-малко.

Решаващият момент дойде в 71-ата минута, когато Марко Дуганджич отбеляза победния гол след грешка в защитата на съперника.

След последния съдийски сигнал стадион „Георги Аспарухов“ избухна в празненства, а футболистите отпразнуваха титлата с много емоции. С победата Левски събира 76 точки и си гарантира първото място, докато ЦСКА 1948 остава втори.