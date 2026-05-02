Никола Цолов с нова победа във Формула 2

Никола Цолов записа втората си победа за сезона във Формула 2, след като спечели спринтовото състезание от Гран при на Маями след оспорвана битка.

Българският пилот вече има успех и в основното състезание в Австралия и е лидер в класирането с аванс от девет точки.

Уикендът в Маями започна трудно за Цолов заради технически проблеми. Въпреки това той се класира десети, което му даде първа позиция за спринта заради обърнатата решетка.

На старта Цолов запази лидерството си, но Лорънс ван Хупен остана плътно зад него. В последната обиколка нидерландецът успя да го изпревари, но Цолов веднага контраатакува и си върна лидерството в края на състезанието. Българинът спечели с разлика от 0.170 секунди. Третото място е за Алекс Дън.