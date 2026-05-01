Сребро за България в дебюта на „Крос битките“

Първото издание на „Крос битките“ при девойки се превръща в силен успех за България. Новият формат дебютира на Европейската купа в Баку.

България е представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова. След добри квалификации, те се справят отлично и в елиминациите.

В четвъртфиналите срещу Грузия Сияна Алекова спечели на обръч, а Александра Петрова беше по-добра с топка. С общ резултат България се класира за полуфиналите.

В полуфинала срещу Израел Деа Емилова спечели своята битка с бухалки и изпрати отбора на финал. В битката за златото, за съжаление, в съчетанието с лента Деа Емилова допусна неточности и с резултат 22.600 България завоюва сребърния медал. Победител е отборът на AIN 2, а бронзът е за Израел.