Нидерландия иска европейска помощ за борба с горски пожари

Мащабни пожари избухнаха на няколко военни учебни полигона в Нидерландия. Амстердам се обърна към европейските си партньори за помощ.

Пожарникари пристигнаха от Германия, Франция и Белгия, за да помогнат в овладяването на огъня. Най-големият от пожарите е избухнал до военна база на 80 километра източно от столицата. Множество пожари се разразиха и в южната част на страната, където беше евакуирано летище.

Към момента няма пострадали и населението не е в опасност, според местните власти. Продължава да се изяснява причината за бедствията, освен сухите условия. Експерти смятат, че може да става дума за военни учения с взривни вещества.