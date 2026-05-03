Класика даде глътка въздух на Арсенал във Висшата лига

Арсенал надви Фулъм с 3:0 и записа втора поредна победа в английското първенство по футбол, с което увеличи преднината си на върха в класирането. Лондончани водят с шест точки на преследвача Манчестър Сити, който ще гостува на Евертън в неделя.

Арсенал доминираше срещу Фулъм и отправи девет точни изстрела, докато градският съперник стигна само до един.

Три от точните удари попаднаха в мрежата, а всичко започна още в деветата минута, когато Виктор Гьокереш се възползва от асистенция на Букайо Сака и бе точен за 1:0. Английският национал сам покачи на 2:0 в 40-ата минута, а Гьокереш довърши съперника с втори гол в добавеното време на първата част.

Фулъм все още има шанс да спечели европейска квота. Лондончани са десети в класирането с две точки зад Брайтън и Лигата на конференциите, както и с три зад Брентфорд и Лига Европа.