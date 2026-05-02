Локомотив Пловдив поздрави Левски за спечелената титла

'Смърфовете" пожелаха успех на "сините" в евротурнирите.
Локомотив Пловдив поздрави новия шампион на България Левски по случай 27-ата титла за "сините".
Възпитаниците на Хулио Веласкес надвиха ЦСКА 1948 с минималното 1:0 и станаха недостижими на върха в класирането на Първа лига.
Публикацията на клуба в социалните мрежи:
ПФК Локомотив Пловдив поздравява ПФК Левски по повод спечелването на шампионската титла!
Приемете нашите най-сърдечни поздравления! Голям успех, с който “синята” общност ще се гордее!
Желаем на ръководството, треньорския щаб и футболистите здраве, успехи и достойно представяне в европейските клубни турнири!