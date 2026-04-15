Мартин Минчев пропуска пореден мач на Краковия

Мартин Минчев по всяка вероятност ще пропусне трети пореден мач на клубния си тим Краковия (Краков) в полското първенство заради травма.

Минчев все още не е играл след завръщането си от Индонезия, където спечели трофея на турнира „FIFA Series 2026” заедно с българския тим след успех с 1:0 над домакините, тъй като има нов, различен мускулен проблем. Минчев пристигна с болки в аддукторите и пропусна първата среща, след което се почувства добре и игра 65 минути на финала.

Преди три дни Краковия направи 2:2 с Арка (Гдиня) у дома в 28-ия кръг на местната Екстракласа, а след срещата треньорът Лука Елзнер подчерта пред медиите, че българинът е липсвал със своята острота в атаката. Преди това не взе участие и при загубата с 0:3 от Гурник (Забже).

На 19-и април Краковия гостува на Раков, по всяка вероятност отново без Минчев. А тимът им е на 11-о място само с една победа в последните пет мача.