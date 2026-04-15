Ман Юнайтед без Магуайър за мача срещу Челси

Хари Магуайър ще отсъства от състава на Манчестър Юнайтед за двубоя срещу Челси във Висшата лига в събота, след като Футболната асоциация на Англия потвърди наказанието му за един мач и парична глоба.

33-годишният английски национал беше изгонен с червен картон при равенството 2:2 срещу Борнемут на 20 март, но от "червените дяволи" обжалваха решението. ФА все пак запази решението си бранителят да изтърпи санкция за отправените обидните думи към четвъртия арбитър Мат Донъхю след отстраняването му от игра.

Отсъствието на Магуайър ще бъде утежнено допълнително от липсата и на другия титулярен централен защитник Лисандро Мартинес, който пък беше изгонен с директен червен картон при загубата с 1:2 срещу Лийдс в понеделник.

Така мениджърът Майкъл Карик ще трябва да разчита на младите бранители Лени Йоро и Ейдън Хевън, които не са започвали заедно като титуляри под неговото ръководство.

Понастоящем Манчестър Юнайтед заема третото място в класирането с 55 точки, на 15 зад лидера Арсенал и на 7 пред Челси, който е шести.