Левски потрива ръце! Арда с героично представяне в Кърджали, задълбочи кризата в Лудогорец преди плейофите

Арда поднесе една от големите изненади в последния 30-и кръг на Първа лига, след като победи Лудогорец с 1:0 в Кърджали и задълбочи кризата в редиците на шампионите, които влизат в плейофите на цели 10 точки зад лидера Левски.

Двубоят започна по мечтан начин за домакините, които откриха резултата още в 4-ата минута. Серкан Юсеин демонстрира отличен поглед върху играта и изведе с дълъг пас Атанас Кабов по десния фланг. Крилото напредна с топка в крака и подаде към включилия се Димитър Велковски, който с прецизен удар по земя в долния ляв ъгъл матира Хендрик Бонман за 1:0.

Лудогорец реагира бързо и още в 12-ата минута бе близо до изравняване. Петър Станич центрира отлично към Ивайло Чочев, който стреля с глава, но топката се отби в напречната греда. При добавката халфът отново имаше златен шанс, но за втори път нацели гредата, пропилявайки изключителна възможност.

Натискът на гостите продължи и в следващите минути. В 13-ата Ерик Маркус бе изведен очи в очи с Анатолий Господинов, но вратарят на Арда излезе отлично и скъси ъгъла, за да спаси удара му. В 33-ата минута Станич пробва късмета си с далечен шут, който премина на сантиметри от гредата, а в 37-ата Маркус отново не успя да преодолее Господинов, стреляйки право в него от добра позиция.

Въпреки тоталното превъзходство във владението на топката, разградчани така и не намериха път към гола. След почивката сценарият се запази.

Арда от своя страна действаше изключително дисциплинирано в защита и търсеше възможности на контраатака. В 54-ата минута Атанас Кабов проби на скорост и стреля, но неточно. В останалото време тимът на Александър Тунчев успя да затвори пространствата и да не допусне сериозни положения пред вратата си.

В 56-ата минута Квадво Дуа също бе близо до попадение, но след рикошет топката отново срещна гредата – трета за Лудогорец в мача.

До края на срещата Лудогорец продължи да търси изравняването, но атаките им останаха беззъби, а липсата на ефективност в завършващата фаза отново се оказа решаваща.

Така Арда стигна до ценен успех с 1:0, докато Лудогорец записа ново разочарование след равенството с Черно море в предишния кръг. "Орлите“ влизат в плейофната фаза в изключително тежка позиция - на 10 точки зад лидера Левски и с оставащи едва шест мача до края на сезона, което поставя под сериозна въпросителна шансовете им да защитят титлата си.