БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски потрива ръце! Арда с героично представяне в Кърджали, задълбочи кризата в Лудогорец преди плейофите

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Запази

Разградчани катастрофираха в Кърджали и влизат в плейофната фаза с тежък пасив от 10 точки зад лидера Левски

Слушай новината

Арда поднесе една от големите изненади в последния 30-и кръг на Първа лига, след като победи Лудогорец с 1:0 в Кърджали и задълбочи кризата в редиците на шампионите, които влизат в плейофите на цели 10 точки зад лидера Левски.

Двубоят започна по мечтан начин за домакините, които откриха резултата още в 4-ата минута. Серкан Юсеин демонстрира отличен поглед върху играта и изведе с дълъг пас Атанас Кабов по десния фланг. Крилото напредна с топка в крака и подаде към включилия се Димитър Велковски, който с прецизен удар по земя в долния ляв ъгъл матира Хендрик Бонман за 1:0.

Лудогорец реагира бързо и още в 12-ата минута бе близо до изравняване. Петър Станич центрира отлично към Ивайло Чочев, който стреля с глава, но топката се отби в напречната греда. При добавката халфът отново имаше златен шанс, но за втори път нацели гредата, пропилявайки изключителна възможност.

Натискът на гостите продължи и в следващите минути. В 13-ата Ерик Маркус бе изведен очи в очи с Анатолий Господинов, но вратарят на Арда излезе отлично и скъси ъгъла, за да спаси удара му. В 33-ата минута Станич пробва късмета си с далечен шут, който премина на сантиметри от гредата, а в 37-ата Маркус отново не успя да преодолее Господинов, стреляйки право в него от добра позиция.

Въпреки тоталното превъзходство във владението на топката, разградчани така и не намериха път към гола. След почивката сценарият се запази.

Арда от своя страна действаше изключително дисциплинирано в защита и търсеше възможности на контраатака. В 54-ата минута Атанас Кабов проби на скорост и стреля, но неточно. В останалото време тимът на Александър Тунчев успя да затвори пространствата и да не допусне сериозни положения пред вратата си.

В 56-ата минута Квадво Дуа също бе близо до попадение, но след рикошет топката отново срещна гредата – трета за Лудогорец в мача.

До края на срещата Лудогорец продължи да търси изравняването, но атаките им останаха беззъби, а липсата на ефективност в завършващата фаза отново се оказа решаваща.

Така Арда стигна до ценен успех с 1:0, докато Лудогорец записа ново разочарование след равенството с Черно море в предишния кръг. "Орлите“ влизат в плейофната фаза в изключително тежка позиция - на 10 точки зад лидера Левски и с оставащи едва шест мача до края на сезона, което поставя под сериозна въпросителна шансовете им да защитят титлата си.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево
Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
Още от: Български футбол

Александър Тунчев: Спечелихме с късмет, но с увереност и характер
Пер-Матиас Хьогмо: Когато изоставаме с толкова точки, ще е трудно, мислим за Купата Пер-Матиас Хьогмо: Когато изоставаме с толкова точки, ще е трудно, мислим за Купата
Чете се за: 01:45 мин.
Илиан Илиев: Нямаме място в Европа с това представяне Илиан Илиев: Нямаме място в Европа с това представяне
Чете се за: 02:10 мин.
Александър Александров: Изиграхме много силен мач и заслужено победихме Александър Александров: Изиграхме много силен мач и заслужено победихме
Чете се за: 01:05 мин.
ЦСКА 1948 разгроми Черно море във Варна и завърши трети в редовния сезон ЦСКА 1948 разгроми Черно море във Варна и завърши трети в редовния сезон
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации в Техеран Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации в Техеран
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Сенатът на САЩ блокира опит за ограничаване на военните действия срещу Иран Сенатът на САЩ блокира опит за ограничаване на военните действия срещу Иран
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Първа стъпка към смяната на властта в Унгария: Петер Мадяр иска...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Надвиснала опасност: Над 100 моста в страната са в критично състояние
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ