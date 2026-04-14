УЕФА отхвърли жалбата на Барселона относно съдийството с Атлетико

Европейската футболна централа УЕФА отхвърли жалбата на Барселона срещу съдийството в първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид (0:2).

„След първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига между Барселона и Атлетико Мадрид, който се проведе на 8 април 2026 г., Барселона подаде жалба срещу съдийството, която Контролният, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА обяви за недопустима“, се казва в изявление на УЕФА.

Каталунският клуб изрази недоволство от факта, че не е отсъдена дузпа през второто полувреме за игра с ръка от защитника на Атлетико Марк Пубил. Барселона заяви, че това съдийско решение е неправилно и пряко е повлияло на мача и неговия резултат.

Барселона загуби първия мач с 0:2, а реваншът е тази вечер в Мадрид.