Румъния и Уелс ще премерят сили в контрола

Румъния и Уелс ще играят приятелски мач на 6 юни, след като и двете страни не успяха да се класират за Световното първенство в Северна Америка, съобщава BBC.

Двубоят, който ще е първи между тези отбори от 1993 година, ще се играе на 31-хилядния стадион „Стяуа“ в Букурещ. В последния им мач срещу Румъния, „драконите“ пропуснаха шанса си да играят на Мондиала през 1994-та, докато опонентът им достигна четвъртфиналите на турнира в САЩ.

В изявлението, в което беше обявена датата за срещата, Футболната федерация на Уелс почете дългогодишния треньор на Румъния Мирча Луческу, който почина на 81-годишна възраст миналата седмица.

„Футболната федерация на Уелс изпраща съболезнованията си на семейството на Луческу, приятелите му и на всички в Румънската футболна федерация“, написаха от уелската футболна централа.

Двата национални отбора ще изиграят по още една контрола на 2 юни - Румъния гостува на Грузия, докато Уелс приема Гана в Кардиф.