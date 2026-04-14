Състоянието на Николай Михов е стабилно

Състоянието на Николай Михов – национален селекционер на България по минифутбол, който получи инсулт и беше приет в болница, е стабилно и самият той е контактен, съобщиха за БТА от БАМФ. Михов обаче ще остане под лекарско наблюдение до края на седмицата.

„Бихме искали да ви информираме за състоянието на треньора на националния отбор по минифутбол Николай Михов. След проведените медицински прегледи днес, лекарите съобщават, че състоянието му е много добро, като той остава под активно медицинско наблюдение и необходимите грижи. Бърза е била реакцията на племенника му Станислав Михайлов, както и пристигането на линейката и приемането в болница", коментираха още от централата.

"Предстои период на възстановяване, който ще изисква време и последователна рехабилитация. Изразяваме благодарност към всички, които подадоха ръка с подкрепа и съпричастност в този труден момент“, съобщиха още от БФС.

Самата реакция на Михов също е била адекватна – когато му е прилошало, той е потърсил помощ веднага. Той води националния тим по минифутбол от повече от четири години и с неговото име са свързани най-сериозните успехи на Световните и Европейски първенства по тази разновидност на играта.