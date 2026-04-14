От Левски: Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път

Левски не пропусна да изрази благодарност към своите привърженици за подкрепата по време на Вечното дерби срещу ЦСКА. „Сините“ и „червените“ не успяха да се победят след 1:1 на Националния стадион „Васил Левски“.

Тимът от „Герена“ използва своите социални мрежи, за да се обърне към привържениците си, обръщайки внимание, че горчилка има от резултата, но заедно продължават по своя път.

„Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път. Благодарим ви, че сте винаги зад нас! Това ни дава сили да продължаваме напред по-силни“, написаха от Левски в публикация, придружена от редица снимки.