Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:52 мин.

Бруно Фернандеш: Всичко зависи от нас в битката за Шампионската лига

Капитанът на Манчестър Юнайтед призова за реакция след загубата от Лийдс

Бруно Фернандеш: Всичко зависи от нас в битката за Шампионската лига

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш заяви, че отборът трябва бързо да се върне на победния път в борбата за място в Шампионската лига след разочароващото поражение с 1:2 от Лийдс.

"Червените дяволи“ допуснаха първа домакинска загуба от този съперник във Висшата лига от повече от две десетилетия, след като Ноа Окафор реализира два гола за гостите. Ситуацията за домакините се усложни допълнително след червения картон на Лисандро Мартинес, а попадението на Каземиро се оказа недостатъчно за обрат.

Въпреки поражението, тимът на временния мениджър Майкъл Карик запазва място в топ 4, но напрежението се увеличава преди предстоящото гостуване на Челси.

"Очевидно е много важно да спечелим на "Стамфорд Бридж“, защото всичко е в наши ръце. Зависим от себе си и трябва да направим необходимото, за да съберем нужните точки и да завършим в челната четворка“, заяви Фернандеш.

Португалецът призна, че слабата първа част е изиграла ключова роля за крайния изход на двубоя.

"Когато допуснеш два гола през първото полувреме, сам си правиш мача много труден. През втората част опитахме да реагираме, върнахме един гол и имахме шансове, но това просто не беше нашата вечер“, добави капитанът на манчестърци.

Свързани статии:

Майкъл Карик бесен след загубата от Лийдс: Това е едно от най-лошите съдийски решения
Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкритикува червения картон на...
Чете се за: 01:27 мин.
Груев и Лийдс превзеха крепостта на Манчестър Юнайтед
Груев и Лийдс превзеха крепостта на Манчестър Юнайтед
Българинът влезе от резервната скамейка и помогна на йоркширци да...
Чете се за: 05:15 мин.
ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня": Проверява се дали не става дума за умишлен саботаж
4
МВР за камиона "закъсал" във "Витиня":...
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
5
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
6
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Европейски футбол

Румъния и Уелс ще премерят сили в контрола
Румъния и Уелс ще премерят сили в контрола
Стефан Ришар: Бернар Тапи не е модел за поведение Стефан Ришар: Бернар Тапи не е модел за поведение
Чете се за: 01:22 мин.
Кирил Десподов приключва сезона, предстои операция Кирил Десподов приключва сезона, предстои операция
Чете се за: 01:35 мин.
Микел Артета: Фокусиран съм върху мачовете, не върху договора си Микел Артета: Фокусиран съм върху мачовете, не върху договора си
Чете се за: 01:42 мин.
Майкъл Карик бесен след загубата от Лийдс: Това е едно от най-лошите съдийски решения Майкъл Карик бесен след загубата от Лийдс: Това е едно от най-лошите съдийски решения
Чете се за: 01:27 мин.
Байерн и Барселона следят ситуацията около Рафаел Леао Байерн и Барселона следят ситуацията около Рафаел Леао
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов 75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро досега
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След началото на морската блокада: Обсъжда ли се втори кръг от...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Перев от...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
