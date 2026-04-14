Бруно Фернандеш: Всичко зависи от нас в битката за Шампионската лига

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш заяви, че отборът трябва бързо да се върне на победния път в борбата за място в Шампионската лига след разочароващото поражение с 1:2 от Лийдс.

"Червените дяволи“ допуснаха първа домакинска загуба от този съперник във Висшата лига от повече от две десетилетия, след като Ноа Окафор реализира два гола за гостите. Ситуацията за домакините се усложни допълнително след червения картон на Лисандро Мартинес, а попадението на Каземиро се оказа недостатъчно за обрат.

Въпреки поражението, тимът на временния мениджър Майкъл Карик запазва място в топ 4, но напрежението се увеличава преди предстоящото гостуване на Челси.

"Очевидно е много важно да спечелим на "Стамфорд Бридж“, защото всичко е в наши ръце. Зависим от себе си и трябва да направим необходимото, за да съберем нужните точки и да завършим в челната четворка“, заяви Фернандеш.

Португалецът призна, че слабата първа част е изиграла ключова роля за крайния изход на двубоя.