Стефан Ришар: Бернар Тапи не е модел за поведение

Новият президент на Олимпик Марсилия Стефан Ришар заяви, че бившият ръководител на клуба Бернар Тапи не може да бъде приеман като модел за поведение, въпреки значимия му принос към историята на френския гранд.

"Не, той не е модел на поведение. Познавах го. Срещнах го през 2007 година. Той беше голям президент на Олимпик, това не може да се отрече“, коментира Ришар пред радио RTL.

Ръководителят на марсилци подчерта, че Тапи е имал силна връзка с клуба и града, но също така посочи, че периодът на неговото управление не е бил лишен от противоречия.

"Той обичаше дълбоко клуба и града, и това е нещо, което споделяме. Но той не е модел, защото беше съвсем различно време. Имаше и не толкова добри моменти“, добави Ришар.

Въпреки критичния тон, новият президент бе категоричен, че приносът на Бернар Тапи остава значим.