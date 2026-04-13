След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото

Франция, Великобритания, Ирландия и Испания приветстваха привързаността на унгарския народ към Европа. Според полския премиер Доналд Туск поражението на Орбан е доказало, че светът не е осъден да има корумпирани и авторитарни правителства.

Премиерите на Чехия и Словакия, както и президентът на Сърбия, съюзници на Орбан, поздравиха Мадяр. Берлин очаква по-лесно вземане на решения в Евросъюза и бързо деблокиране на заема за Украйна от 90 милиарда евро.

Киев вдигна препоръката си към украинците да не пътуват до Унгария, президентът Зеленски изрази готовност за обща конструктивна работа. Унгарският форинт поскъпна до четиригодишен пик спрямо еврото.

Фондова борса в Будапеща регистрира ръст от близо 3 процента пред перспективата за размразяване на еврофондовете за Унгария. Москва заяви, че няма да поздрави победителя, защото не изпраща приветствия до държави, определяни като неприятелски заради поддръжка за антируските санкции. Кремъл изрази надежда за продължаване на прагматичните двустранни отношения.