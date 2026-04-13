Премиерът Гюров: Поздравих Петер Мадяр за изборния резултат

Днес поздравих Петер Мадяр за изборния резултат. Поздравих и гражданите на Унгария, които заявиха волята си с рекордна активност и показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини, написа в официалната си фейсбук страница служебният министър-председател Андрей Гюров.

По думите му, демокрацията е непреклонният глас на хората, който казва: Тук сме, грижа ни е.

„Вярвам, че истинската сила на една държава не се измерва само с институциите, а с гражданското ѝ общество – хората, които питат, които изискват, които не се отказват“, пише Гюров.

Европа не е география и финансови фондове. Тя е избор. Избор да бъдем заедно в ценностите си. Да пазим свободата. Да отстояваме достойнството, пише служебният премиер.

„Видяхме в Унгария какво се случва, когато хората повярват, че гласът им има сила. Сега идва нашият момент в България“, пише още Андрей Гюров.

Той посочва още, че служебното правителство полага всички усилия изборите да бъдат честни, по правилата и всеки глас да бъде защитен. Но голямата сила е у гражданите. Високата избирателна активност ще бъде най-голямата победа за демокрацията, пише още Гюров.

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр обяви победа на вчерашните избори и приветства факта, че неговата десноцентристка партия ТИСА се очертава да има конституционно мнозинство от две трети в парламента. Триумфиралият на вота политик обеща да обедини всички свои сънародници, предаде Ройтерс.