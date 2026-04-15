Екитике ще пропусне световното първенство

Нападателят на Ливърпул Уго Екитике е изправен пред сериозен период извън терените, след като получи тежка контузия по време на реванша срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Французинът напусна принудително терена още в 30-ата минута, изнесен на носилка, а на негово място се появи Мохамед Салах. Ливърпул отстъпи с 0:2 именно срещу бившия тим на Екитике.

Според информация на френското издание Le Parisien става въпрос за разкъсване на дясното ахилесово сухожилие – една от най-тежките травми във футбола. Допълнителни изследвания ще уточнят степента на увреждането, но при всички случаи се очаква хирургическа намеса и продължително възстановяване.

Първоначалните прогнози не са оптимистични – Екитике почти сигурно ще пропусне световното първенство през 2026 година, а съществува сериозна вероятност да не се завърне в игра до края на календарната година.

Според специалисти по спортни травми рехабилитацията при подобен тип контузия може да продължи между девет месеца и една година.