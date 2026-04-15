Жоан Лапорта скочи срещу съдиите след отпадането на Барселона

Президентът на Барселона Жоан Лапорта обяви, че клубът ще подаде нова жалба до УЕФА заради съдийските решения в четвъртфиналните сблъсъци от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид.

Каталунците отпаднаха от турнира след общ резултат 2:3, а срещите бяха ръководени от румънеца Ищван Ковач и французина Клеман Тюрпен.

"Не можем да приемем това. Вече подадохме жалба до УЕФА и мисля, че ще подадем още една“, заяви Лапорта, цитиран от испанските медии.

Той отправи сериозни критики към съдийството както на терена, така и чрез системата за видеоарбитраж (ВАР), като го определи като "позорно“. Според него в първия мач на Барселона не е била отсъдена чиста дузпа, а играч на тима е бил изгонен несправедливо.

На полуфиналите в турнира Атлетико Мадрид ще се изправи срещу победителя от двойката между Спортинг и Арсенал.