Мадрид ликува! Атлетико изхвърли Барселона от Шампионската лига

Атлетико Мадрид се класира за полуфиналите в Шампионската лига след изключително драматичен реванш срещу Барселона. „Дюшекчиите“ отстъпиха с 1:2 у дома, но благодарение на победата си с 2:0 в първия мач продължават напред с общ резултат 3:2.

Двубоят на „Метрополитано“ започна вихрено за гостите. Барселона влезе агресивно и още в 4-ата минута Ламин Ямал се възползва от грешка в отбраната и откри резултата. Натискът на каталунците даде резултат и в 24-ата минута Феран Торес се измъкна зад защитата и изравни общия резултат, връщайки интригата с пълна сила.

В момент, когато Барселона изглеждаше по-близо до пълния обрат, Атлетико нанесе своя удар. В 31-ата минута Адемола Лукман се възползва от бърза атака и върна едно попадение, което върна предимството на мадридчани в общия резултат.

След почивката „блаугранас“ отново поеха инициативата и стигнаха до втори гол чрез Торес, но той беше отменен след намеса на ВАР заради засада в атаката. Това се оказа ключов момент, който повлия на развоя на срещата.

В средата на втората част напрежението ескалира, а Барселона получи тежък удар – Ерик Гарсия беше изгонен с директен червен картон, след като спря с нарушение откъсващия се сам срещу вратата Александър Сьорлот.

До края каталунците хвърлиха всички сили в атака, но така и не успяха да стигнат до трети гол. Атлетико показа стабилност в защита и успя да удържи натиска, за да съхрани минималното си предимство от първия двубой.

Така тимът на Диего Симеоне продължава към полуфиналите след едно от най-драматичните сблъсъци в турнира този сезон.



