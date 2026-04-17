Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)

Десетки коли изгоряха в голям пожар в автоморга близо до Околовръстното шосе в Пловдив. Къщата на собственика също е погълната от пламъците. Няма пострадали и обгазени хора, но едно от кучета пазачи е загинало.

Осем екипа огнеборци от Пловдив повече от час гасиха пламналите автомобили и авточасти. Огънят тръгнал от запалени сухи треви в съседен на моргата имот. Благодарение на намесата на пожарникарите стихията не се е разпространиа и върху други обекти в индустриалната зона.

Няма опасност за гаража на автобусите, които обслужват голяма част от линиите на градския транспорт в Пловдив.

