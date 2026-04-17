Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев откри в Плевен първата извън София токсикохимична лаборатория. Тя се намира в сградата на Областната дирекция на МВР. Присъстваха още заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, както и ръководството и служители на областната полиция в Плевен.

Лабораторията в Плевен ще даде възможност по-бързо да се извършват експертните справки и експертизите по досъдебните производства, по които има необходимост от изследвания на водачи на моторни превозни средства, както и на заподозрени в извършване на престъпления. Тук ще става ясно дали те са употребили наркотици, алкохол и това ще даде възможност за по-бързото приключване на досъдебните производства, каза служебният вътрешен министър.

Той добави, че откриването на тази лаборатория ще облекчи останалите лаборатории в страната и ще даде възможност с модерна, най-съвременна апаратура да се получават много по-прецизни и по-качествени експертни изследвания.

Лабораторията е една от проектираните четири, които трябва да бъдат изградени. Следващите три ще бъдат в областните дирекции на МВР във Варна, Пловдив и Бургас, уточни министър Дечев.

Той каза още, че лабораториите се финансират по проект на Фонда за безопасност по пътищата, който е на стойност 2,5 млн. евро. Проектът за построяването на лабораториите е започнат през 2023 година.

Министърът подчерта, че откриването на лабораторията в Плевен не се дължи само на настоящото правителство. Тук има един добър пример на приемственост в работата на няколко правителства, които, въпреки определени различия в техните политики, в крайна сметка са се обединили върху постигането на целите на един много добър, благороден проект, който ще е от полза за цялото общество.

