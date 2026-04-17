Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:10 мин.
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев откри в Плевен първата извън София токсикохимична лаборатория. Тя се намира в сградата на Областната дирекция на МВР. Присъстваха още заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, както и ръководството и служители на областната полиция в Плевен.

Лабораторията в Плевен ще даде възможност по-бързо да се извършват експертните справки и експертизите по досъдебните производства, по които има необходимост от изследвания на водачи на моторни превозни средства, както и на заподозрени в извършване на престъпления. Тук ще става ясно дали те са употребили наркотици, алкохол и това ще даде възможност за по-бързото приключване на досъдебните производства, каза служебният вътрешен министър.

Той добави, че откриването на тази лаборатория ще облекчи останалите лаборатории в страната и ще даде възможност с модерна, най-съвременна апаратура да се получават много по-прецизни и по-качествени експертни изследвания.

Лабораторията е една от проектираните четири, които трябва да бъдат изградени. Следващите три ще бъдат в областните дирекции на МВР във Варна, Пловдив и Бургас, уточни министър Дечев.

Той каза още, че лабораториите се финансират по проект на Фонда за безопасност по пътищата, който е на стойност 2,5 млн. евро. Проектът за построяването на лабораториите е започнат през 2023 година.

Министърът подчерта, че откриването на лабораторията в Плевен не се дължи само на настоящото правителство. Тук има един добър пример на приемственост в работата на няколко правителства, които, въпреки определени различия в техните политики, в крайна сметка са се обединили върху постигането на целите на един много добър, благороден проект, който ще е от полза за цялото общество.

ТОП 24

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
1
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
3
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
4
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
5
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март
6
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Регионални

Предстои придвижване на военна техника от Сухопътните войски за планирани учения
Предстои придвижване на военна техника от Сухопътните войски за планирани учения
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
Акция срещу купения вот в Лом Акция срещу купения вот в Лом
Чете се за: 01:30 мин.
Въвеждат временна промяна в движението по Е-79 между София и Кулата заради натоварен трафик Въвеждат временна промяна в движението по Е-79 между София и Кулата заради натоварен трафик
Чете се за: 00:35 мин.
Дълбоки дупки и липса на ремонт: предизвикателствата пред шофьори в Южната промишлена зона във Варна Дълбоки дупки и липса на ремонт: предизвикателствата пред шофьори в Южната промишлена зона във Варна
Чете се за: 01:47 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
КЕВР задължи "Топлофикация - София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация - София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:35 мин.
Икономика
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
Президентът Илияна Йотова ще направи обръщение към народа
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
10-дневно примирие: Ще седнат ли на една маса Израел и Ливан?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
