Спас Делев: В Локомотив се чувствам щастлив и докато ме искат, ще бъда там

Спас Делев се чувства толкова мотивиран на 36-годишна възраст, колкото и на 20, заяви самият той след края на редовния сезон в българското първенство по футбол.

Нападателят на Локомотив (София) записа осем попадения през годината, но столичните "железничари" завършиха на 11-а позиция и ще играят в последната осмица, която определя изпадащите. Локо обаче почти със сигурност няма да бъде сред тях, тъй като има голяма преднина в точките.

Делев записа гол и асистенция за Локо в последния кръг, но отборът загуби с 2:3 срещу Ботев (Враца) и не успя да се класира в челната осмица на първенството.

"Не мога да си обясня защо не спечелихме. След всяка една загуба или недобро представяне е така. Играхме добре през първото полувреме и не мога да си обясня как от 0:2 в един важен мач, преследвайки място в осмицата, ни обръщат до 3:2. С треньора ще анализираме и ще каже къде сме сгрешили, за да не се повтаря", каза Делев.

"Разочарованието е огромно за всички, които обичат този клуб. Имахме цел и не успяхме да я постигнем. Трябва всички футболисти да се стегнем, да изиграем тези седем мача и да се доказваме във всеки от тях. Напрежение винаги ще има, защото феновете изискват победи. Не бива да се отпускаме и треньорът трябва да следи за това в тренировките. Както преднината ни сега е голяма, скоро може да бъде малка. Съжалявам и за други мачове. Вкарахме три гола на "Герена", имахме дузпа и не спечелихме нищо. Малко отбори могат да вкарат три гола там", продължи той.

"Имам договор с Локомотив. Там се чувствам щастлив, хората ме приеха добре и докато ме искат, ще бъда там. Мотивацията ми на 36 години е като тази на 20. Ако я нямах, нямаше да бъда тук . Старая се да бъда пример за по-младите и мисля, че в Локо имаме добър колектив. Трябва всеки да дава максимума и в тренировките, и в мачовете", каза още Делев.

През тази година Левски е на път да прекрати 14-годишната доминация на бившия отбор на Делев - Лудогорец, а според него конкуренцията от "сините", ЦСКА и ЦСКА 1948 е за доброто на българския футбол.

"Радвам се, че има голяма конкуренция. Изненадан съм от формата на Лудогорец, защото не са това, което бяха миналата, по-миналата година. Като си говоря с момчетата, има доста ентусиазъм, че Левски ще стане шампион. ЦСКА също са доста силни, ЦСКА 1948 да не забравяме, Лудогорец и те. Не е като преди, когато чакаш сигурна победа на Лудогорец срещу Арда. Това сега не е така", каза още Делев.

Попитан дали би се завърнал в националия отбор, нападателят на Локо каза: "Не се виждам там. За мен винаги е било чест, но има млади момчета, които трябва да играят".