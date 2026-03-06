БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Аржентинската суперзвезда получава между 60 и 70 милиона евро годишно според Хорхе Мас

Собственикът на Интер Маями разкри колко печели Лионел Меси
Слушай новината

Собственикът на Интер Маями Хорхе Мас разкри каква заплата получава звездата на отбора Лионел Меси и подчерта колко важни са спонсорските договори за клуба.

Мас обясни, че високите разходи за заплати на водещите футболисти изискват партньорства със силни международни спонсори.

"Причината, поради която имам нужда от спонсори, и то от световна класа, е, че играчите струват скъпо. Плащам на Меси между 60 и 70 милиона евро годишно, ако се съберат всички бонуси. Но той си заслужава всяка стотинка“, заяви собственикът на клуба, цитиран от португалското издание „А Бола“.

Аржентинецът е вторият най‑високоплатен футболист в света, като отстъпва единствено на Кристиано Роналдо.

Меси се присъедини към Интер Маями през 2023 година. Оттогава той е изиграл 90 мача за тима от Флорида, в които е отбелязал 79 гола и се превърна в ключова фигура за развитието и популярността на клуба.

#ФК Интер Маями #Лионел Меси

