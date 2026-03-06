БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

Доналд Тръмп посрещна Лионел Меси и Интер Маями в Белия дом

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Президентът на САЩ получи екип с №47 и футболна топка с розов цвят.

Доналд Тръмп Лионел Меси Интер Маями Белия дом
Снимка: БТА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна Лионел Меси и Интер Маями в Белия дом, но призна, че не е имал представа, че един от най-великите футболисти в историята ще гостува, докато синът му не му е съобщил.

Интер Маями беше приветстван от американския лидер в качеството си на шампион в Мейджър Лийг Сокър през 2025 година.

„За мен е особена привилегия да кажа нещо, което друг американски президент не е имал шанса да каже преди, добре дошъл в Белия дом, Лионел Меси“, заяви Тръмп.

Президентът на САЩ каза, че посещението на Меси го е изненадало, тъй като единствен фокус пред него са били военните действия в Иран, а е разбрал за идването на аржентинската звезда едва след разговор със сина си.

„Имам доста неща за вършене“, обясни Тръмп.

Месеци преди приемането на Мондиал 2026 като лидер на една от страните домакини, Доналд Тръмп похвали треньора на Маями Хавиер Масчерано, както и други футболни величия като Кристиано Роналдо и Пеле, но запази най-сериозните си хвалби за Меси и тима му.

„Лео е действащият MVP (най-полезен играч) на световното първенство на ФИФА. Можеше да отидеш навсякъде в света и да играеш във всеки отбор, но ти избра да отидеш в Маями. Не те виня. Времето е страхотно“, каза Тръмп.

Отборът подари екип с №47 на президента като препратка към факта, че той е 47-ия държавен глава на САЩ, както и футболна топка с розовия цвят на Интер Маями.

Доналд Тръмп обърна внимание и на предстоящите големи спортни събития в страната.

„Имаме световно първенство и олимпийски игри“, отбеляза Тръмп.

View this post on Instagram

A post shared by DSPORTS (@dsports)


Футболният Мондиал, на който ще бъдат домакини Канада, Мексико и САЩ, в 16 града, ще се проведе между 11 юни и 19 юли и ще бъде първото световно първенство с 48 отбора.

Аржентина на Лионел Меси ще защитава титлата си от Катар 2022, като ще бъде в група с Австрия, Алжир и Йордания.

# Доналд Тръмп #Белия дом #Интер Маями #Лионел Меси

