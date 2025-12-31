БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алекс Грозданов и тимът на Богданка ЛУК (Люблин) са на полуфинал за Купата на Полша

Спорт
Алекс Грозданов отбеляза 5 точки.

алекс грозданов люблин спечелиха дербито ястрежебски полската волейболна лига
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) се класираха за полуфиналите на турнира за Купата на Полша. Волейболистите на Стефан Антига се наложиха като гости над Стал Ниса с 3:1 (25:22, 16:25, 25:18, 25:20) в четвъртфинален мач.

Алекс Грозданов записа 5 точки (1 блокада). Звездата на тима Уилфредо Леон реализира 23 (8 аса, 2 блокади) и бе избран за MVP. За съперника Камил Косиба отбеляза 16 точки (3 аса, 3 блокади).

На полуфиналите Люблин ще играе с Индикпол АЗС Олщин на 10 януари (събота). Финалната четворка ще се проведе в "Таурон Арена" в Краков.

#ВК Богданка ЛУК Люблин #Алекс Грозданов

