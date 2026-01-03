Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и съпругата му са живи

От Каракас съобщиха, че не знаят къде се намират Николас Мадуро и съпругата му и настояха Съединените щати да им предоставят доказателство, че двамата са живи.

Заместник държавният секретар на Съединените щати заяви, че "Мадуро най-после ще плати за престъпленията си".

Този следобед Доналд Тръмп ще разкрие повече подробности за военните действия във Венецуела по време на пресконференция.

По-рано днес новината за въздушни удари срещу Венецуела беше потвърдена от Доналд Тръмп, който допълни, че венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са задържани и изведени извън страната.

Във Венецуела е обявено извънредно положение. От Каракас обвиниха Вашингтон в опит да изземе природните ресурси на една от най-богатите на петролни залежи държави в света.