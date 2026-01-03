БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и съпругата му са живи

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
По света
извънредно положение венецуела пълна мобилизация обяви президетът николас мадуро
Снимка: БТА
От Каракас съобщиха, че не знаят къде се намират Николас Мадуро и съпругата му и настояха Съединените щати да им предоставят доказателство, че двамата са живи.

Заместник държавният секретар на Съединените щати заяви, че "Мадуро най-после ще плати за престъпленията си".

Този следобед Доналд Тръмп ще разкрие повече подробности за военните действия във Венецуела по време на пресконференция.

По-рано днес новината за въздушни удари срещу Венецуела беше потвърдена от Доналд Тръмп, който допълни, че венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са задържани и изведени извън страната.

Във Венецуела е обявено извънредно положение. От Каракас обвиниха Вашингтон в опит да изземе природните ресурси на една от най-богатите на петролни залежи държави в света.

Латинска Америка

Световните реакции след американските удари във Венецуела
Световните реакции след американските удари във Венецуела
САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията
Чете се за: 05:37 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни удари по военни и цивилни обекти Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп за въздушни удари по военни и цивилни обекти
7217
Чете се за: 00:30 мин.
Най-малко две жертви след земетресението в Мексико, десетки са ранени Най-малко две жертви след земетресението в Мексико, десетки са ранени
Чете се за: 00:22 мин.
Мощни експлозии отекват в столицата на Венецуела Мощни експлозии отекват в столицата на Венецуела
Чете се за: 00:55 мин.
Трус с магнитуд 6,5 разтърси Мексико Трус с магнитуд 6,5 разтърси Мексико
Чете се за: 01:35 мин.

Димитър Пенев почина
Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Български футбол
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията
Чете се за: 05:37 мин.
По света
Ураганен вятър във Враца повали дървета, има населени места без ток
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
И през новата година проблемът с боклука в София остава
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
