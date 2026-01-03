След трагедията със загинала жена на Витоша - кой носи отговорност за случилото се?

Дърво падна върху автомобил и уби жена на пътя за Витоша тази сутрин. Тя е пътувала заедно с мъжа и двете си деца - на 2 и на 8 години. За щастие те са невредими. Не е ясно коя институция носи отговорност за инцидента - тъй като взаимно си прехвърлят отговорността. По случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентът става в кв. "Бояна" на главния път за Златните мостове". Сигналът към Спешна помощ е подаден в 9:45 часа. На място веднага е изпратена линейка, но екипът единствено констатира смъртта на 31-годишната жена. Шофьорът, 34-годишен мъж, не е пострадал, но е бил в шок.

Никола - шофьор: "Беше смачкана, дърво не видях, но явно по-рано е станало." Димитър - турист: "Минахме покрай нея, не изглежда добре между другото. Не знам какво се е случило, най-вероятно някакво дърво се е срутило в движение."

Пътят остана затворен за няколко часа заради инцидента. Пропускаха се само автобусите на градския транспорт.

В позиция до медиите кметът Васил Терзиев заяви, че инцидентът е станал на територията на Природен парк "Витоша" и по случая не трябва да се правят прибързани изводи:

"Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша“. Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите. В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността…"

От парка увериха, че експерти са проверявали района на 20 октомври миналата година и по нищо не личало, че дървото може да е опасно.

инж. Севдалина Димитрова, директор на Природен парк "Витоша": "Не е имало външни белези да бъде опасно, но под силата на вятъра то се е прекършило и се вижда, че самото дърво е било изгнило, но при проверката това няма как да бъде установено."

Директорът на парка заяви още, че дървото се намира в частен имот, който е в защитена горска територия, а в кадастъра е записан като имот за обществено ползване, т.е. ангажимент към него имат и общината, и земеделското министерство, и частният собственик.

инж. Севдалина Димитрова, директор на Природен парк "Витоша": "Това в случая е един нелеп инцидент. Направени са всички необходими, взети са всички необходими мерки да бъдат предотвратени точно такива инциденти. В случая е трудно да говорим за отговорност, тъй като това се случва сред природата на открито."

снимки: БНТ, БГНЕС

И докато всички си прехвърлят отговорността, две деца останаха без майка.