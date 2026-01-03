Трагедията в Швейцария: Полицията идентифицира четири от телата на загиналите в Кран Монтана

Швейцарската полиция идентифицира четири от телата на загиналите при пожара в ски-курорта Кран Монтана, който взе 40 жертви.



Разпознатите жертви са млади момчета и момичета на възраст между 16 и 21 години. Телата им са върнати на семействата. Ранените са 113, като сред тях има швейцарци, италианци и французи.

Швейцарският президент Ги Пармелин каза, че това е една от най-лошите трагедии, които някога са сполетявали страната.

Вероятната причина за пожара в нощния клуб Ла Констеласион са бенгалски огньове, държани твърде близо до тавана. Очаква се разпознаването на жертвите да продължи до утре.