На Богоявление в Калофер
Емил Кременлиев: Пенев виждаше това, което никой друг не можеше да вижда

Спорт
Бившият национал скърби за легендарния треньор.

Емил Кременлиев
Бившият национал Емил Кременлиев изказа съболезнованията си към семейството на Димитър Пенев. Той сподели, че Стратега е един от двамата треньори, които са оказали най-голямо влияние в кариерата му.

„В такъв момент не може да се говори много. Първо съболезнования на близките и на семейството на Димитър Пенев. Той е един от двамата треньори, който имаше най-голямо влияние за моето развитие. Той и Георги Василев. Спомням си, че преди много години, още в Славия, той ме взе в националния отбор, когато никой не ме познаваше. Какво е видял в мен – не знам. Аз лично нищо не виждах. Обаче затова беше Димитър Пенев – той виждаше това, което никой друг не можеше да вижда“, коментира Кременлиев пред БНТ.

„Няма да забравя и друг момент. Беше треньор на ЦСКА, имахме мач с Левски, загубихме. След мача има полемики. Няма да забравя – легендата на Левски Наско Сираков каза след мача: „За Димитър Пенев или добро, или нищо“. Още беше жив, а ние говорехме или добро или нищо. Каквото и да кажа ми е тежко. Поклон“, добави Кременлиев.

Цялото интервю вижте във видеото!

