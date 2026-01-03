Емил Кременлиев: Пенев виждаше това, което никой друг не можеше да вижда

Бившият национал Емил Кременлиев изказа съболезнованията си към семейството на Димитър Пенев. Той сподели, че Стратега е един от двамата треньори, които са оказали най-голямо влияние в кариерата му.

„В такъв момент не може да се говори много. Първо съболезнования на близките и на семейството на Димитър Пенев. Той е един от двамата треньори, който имаше най-голямо влияние за моето развитие. Той и Георги Василев. Спомням си, че преди много години, още в Славия, той ме взе в националния отбор, когато никой не ме познаваше. Какво е видял в мен – не знам. Аз лично нищо не виждах. Обаче затова беше Димитър Пенев – той виждаше това, което никой друг не можеше да вижда“, коментира Кременлиев пред БНТ.

„Няма да забравя и друг момент. Беше треньор на ЦСКА, имахме мач с Левски, загубихме. След мача има полемики. Няма да забравя – легендата на Левски Наско Сираков каза след мача: „За Димитър Пенев или добро, или нищо“. Още беше жив, а ние говорехме или добро или нищо. Каквото и да кажа ми е тежко. Поклон“, добави Кременлиев.

