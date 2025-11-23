Иван Димитров: Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието

Старши треньорът на Славия Иван Димитров призна, че волейболистките му се нуждаят от самочувствие, което обаче ще дойде само с нови победи.

Столичният отбор спечели гостуването си на Миньор Перник с 3:2 гейма.

"Чувствам се много радостен. Тази победа ни беше много важна. Влязохме в мача много плахо, което ме притеснява. Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието. Отборът е страхотен на тренировка, но дойде ли мач, рухваме психологически", сподели той.

Наставникът иска възпитаничките му да играят отпуснато и без напрежение.

"Трябва да се отпуснем и да играем мач за мач. Не трябва да играем притеснено", допълни специалистът.

Гледайте цялото интервю във видеото.