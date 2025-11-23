БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Димитров: Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието

Български волейбол
Старши треньорът на Славия призна, че волейболистките му играят притеснено.

иван димитров трябват победи вдигнем самочувствието
Старши треньорът на Славия Иван Димитров призна, че волейболистките му се нуждаят от самочувствие, което обаче ще дойде само с нови победи.

Столичният отбор спечели гостуването си на Миньор Перник с 3:2 гейма.

"Чувствам се много радостен. Тази победа ни беше много важна. Влязохме в мача много плахо, което ме притеснява. Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието. Отборът е страхотен на тренировка, но дойде ли мач, рухваме психологически", сподели той.

Наставникът иска възпитаничките му да играят отпуснато и без напрежение.

"Трябва да се отпуснем и да играем мач за мач. Не трябва да играем притеснено", допълни специалистът.

Гледайте цялото интервю във видеото.

