24-ото издание на Банско Филм Фест събра хиляди зрители, разказа впечатляващи истории и раздаде своите награди

80 филма от 43 държави, 28 от тях в конкурсната програма. Пет дни прожекции, успоредно в три прожекционни зали. Това са сухите цифри, с които стартира 24-тото издание на фестивала Банско Филм Фест.

Около 3000 са зрителите, които успяха да посетят прожекциите. Няма точна бройка за тях, защото фестивалът е със свободен вход. Филмите разказват истории за човешки съдби, отвеждат ни на много отдалечени кътчета в света. Хората не само правят спортни постижения, но там има култура и живот.

Благодарение на филмите зрителите видяха Патагония, Хималаите, Аляска, Антарктида, обиколиха океаните и целия свят. Филмите показаха някои изключителни постижения, както и човешки съдби.

Големият диамант в короната на Банско Филм Фест са специалните гости на фестивала, които и този път, както винаги, са някой от големите световни звезди в алпинизма и екстремните спортове.

Ако не сте успели да бъдете част от фестивала в Банско, ще има ехо от Банско Филм Фест през зимата в София. През декември в Дома на киното ще бъде излъчен филмът, който спечели голямата награда - Шампиони в златната долина.

Зрителите на БНТ ще могат да видят интервюта с тези специални гости, които успяхме да заснемем в последните пет дни. Началото на декември започват повторенията на епизодите от предходните издания на фестивала, а малко преди Коледа ще видите новите епизоди.

Вижте включването на Цветелина Абрашева във видеото.