Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца

Национална мрежа за децата с кампания за достъп до книги за децата. “Едно дете чака магия! Стани магьосник – подари му книга!” има за цел да накара най-малките да заобичат книгите и да се усмихнат.

Всяко шесто дете в България няма книжки, подходящи за неговата възраст. Хиляди деца пък мечтаят да получат книга, а това никога не се случва. Много деца живеят на места, където няма книжарница или библиотека.

А много семейства нямат средства да купят книжка.

Затова от Национална мрежа за децата правят и тази кампания, за да може всяко дете да се потопи в света на книгите. Всеки може да избере книжка, която да купи и да изпрати до дете в страната.

Мария Брестничка, Национална мрежа за децата: "Призивът ни е да се включат в кампанията да изберат едно или повече желания, но и да продължат да бъдат магьосници през цялата година. Всеки който иска да бъде магьосник, може да влезе на сайта... където са събрани желанията на децата от цялата страна."

Снимки: БТА

"БНТ: Защо обичаш мама да ти чете приказки? Защото това ме приспива", разказа Анастасия. "БНТ: Защо е важно да се чете на децата и да свикват отрано да обичат книгите? Защото по този начин им показваме много нови светове, които те могат за опознаят, развиваме им въображението и им подаряваме споделено време заедно", обясни Иванка Абаджиева.

Кампанията продължава до 15 декември. До момента близо 13 000 деца вече са получили книжки.

Тази година над 6500 деца очакват своя магьосник. А магьосник може да станете не само по-Коледа. Защото децата заслужават да се усмихват всеки ден.

