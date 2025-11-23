БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази

Всяко шесто дете в България няма книжки, подходящи за неговата възраст

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Национална мрежа за децата с кампания за достъп до книги за децата. “Едно дете чака магия! Стани магьосник – подари му книга!” има за цел да накара най-малките да заобичат книгите и да се усмихнат.

Всяко шесто дете в България няма книжки, подходящи за неговата възраст. Хиляди деца пък мечтаят да получат книга, а това никога не се случва. Много деца живеят на места, където няма книжарница или библиотека.

А много семейства нямат средства да купят книжка.

Затова от Национална мрежа за децата правят и тази кампания, за да може всяко дете да се потопи в света на книгите. Всеки може да избере книжка, която да купи и да изпрати до дете в страната.

Мария Брестничка, Национална мрежа за децата: "Призивът ни е да се включат в кампанията да изберат едно или повече желания, но и да продължат да бъдат магьосници през цялата година. Всеки който иска да бъде магьосник, може да влезе на сайта... където са събрани желанията на децата от цялата страна."

Снимки: БТА

"БНТ: Защо обичаш мама да ти чете приказки?

Защото това ме приспива", разказа Анастасия.

"БНТ: Защо е важно да се чете на децата и да свикват отрано да обичат книгите?

Защото по този начин им показваме много нови светове, които те могат за опознаят, развиваме им въображението и им подаряваме споделено време заедно", обясни Иванка Абаджиева.

Кампанията продължава до 15 декември. До момента близо 13 000 деца вече са получили книжки.

Тази година над 6500 деца очакват своя магьосник. А магьосник може да станете не само по-Коледа. Защото децата заслужават да се усмихват всеки ден.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Николова.

#четене #"Национална мрежа за децата"

Последвайте ни

ТОП 24

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
2
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
5
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
6
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Общество

Почитаме Св. Александър Невски
Почитаме Св. Александър Невски
Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в България Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в България
Чете се за: 02:50 мин.
„Свети Александър Невски“ отбелязва храмов празник с тържествена литургия „Свети Александър Невски“ отбелязва храмов празник с тържествена литургия
Чете се за: 00:45 мин.
Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на църква в присъствието на детето си Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на църква в присъствието на детето си
Чете се за: 01:55 мин.
Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами? Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами?
Чете се за: 03:02 мин.
Фентанилът измества останалите наркотици Фентанилът измества останалите наркотици
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от...
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Сняг заваля на Витоша Сняг заваля на Витоша
Чете се за: 00:25 мин.
Регионални
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Политически коментира за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ