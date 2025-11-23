Политически коментари за решението на ОИК-Варна

И днес от ПП–ДБ призоваха Коцев да може да изпълнява задълженията си извън ареста, а от ГЕРБ отново заявиха, че за правомощията на Благомир Коцев трябва да се произнесе съдът.

Николай Денков, ПП-ДБ: "Това, което е важно за нас, е Коцев да влезе в задълженията си и да може да ги изпълнява спокойно, дори от къщи. Две неща направиха впечатление. Първото е, че Борисов се опита да снеме отговорността от себе си — той каза, че ГЕРБ няма да участва в това. Оттам дали тази отговорност остава само върху Пеевски, с неговия контрол върху институциите, предстои да видим. Предстои да видим и дали ще го послушат Борисов, защото се е случвало и да не го послушат. Второто, което каза обаче Борисов, е доста интересно — ако бъде отстранен, това ще стане през съда. С други думи, институционално той прехвърли към съда, но знаем, че досега прокуратурата, със съучастието на съда, държи почти пет месеца неправомерно Коцев в ареста."

Владислав Горанов - ГЕРБ: "Сега разбрах, че Общинската избирателна комисия е взела решение да запази правомощията на Коцев и това е най-разумното. Ако някой трябва да се произнесе за правомощията на Коцев, това е българският съд. И българските избиратели, жителите на Варна, са го избрали за кмет. Не са членовете на Общинската избирателна комисия тези, които трябва да вземат това решение."