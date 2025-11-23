БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

„Свети Александър Невски“ отбелязва храмов празник с тържествена литургия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще отслужи тържествена архиерейска света Литургия

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес е храмовият празник на най-големия катедрален храм у нас - "Свети Александър Невски". По този повод Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще отслужи тържествена архиерейска света Литургия.

Българската православна църква чества празника на св. Александър Невски всъщност два пъти - през лятото, на 30 август, когато са пренесени мощите на княз Александър Невски и на 23 ноември, когато се отбелязва паметта му. Най-голямата българска катедрала е построена в памет на загиналите за освобождението на България през Руско-турската освободителна война.

#храм-паметник "Св. Александър Невски" #храмов празник

Последвайте ни

ТОП 24

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
2
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
5
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
6
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Общество

Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си
Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си
Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами? Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами?
Чете се за: 03:02 мин.
Фентанилът измества останалите наркотици Фентанилът измества останалите наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си 9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
Когато рисунките говорят за живота: Изложба за безопасно шофиране в Пловдив Когато рисунките говорят за живота: Изложба за безопасно шофиране в Пловдив
Чете се за: 02:02 мин.
"Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата? "Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата?
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Казусът "Коцев": ОИК-Варна ще заседава по случая
Казусът "Коцев": ОИК-Варна ще заседава по случая
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Мирният план за Украйна: Делегации от Киев и Вашингтон се срещат в Женева Мирният план за Украйна: Делегации от Киев и Вашингтон се срещат в Женева
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на Църква в присъствието на детето си
Чете се за: 01:55 мин.
Общество
Пореден протест срещу реформата в паркирането пред Столична община Пореден протест срещу реформата в паркирането пред Столична община
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Предсрочни президентски избори: Кой ще управлява Република Сръбска?
Чете се за: 00:50 мин.
Балкани
Следобедни валежи в западните райони на страната
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ