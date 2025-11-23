„Свети Александър Невски“ отбелязва храмов празник с тържествена литургия

Днес е храмовият празник на най-големия катедрален храм у нас - "Свети Александър Невски". По този повод Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще отслужи тържествена архиерейска света Литургия.



Българската православна църква чества празника на св. Александър Невски всъщност два пъти - през лятото, на 30 август, когато са пренесени мощите на княз Александър Невски и на 23 ноември, когато се отбелязва паметта му. Най-голямата българска катедрала е построена в памет на загиналите за освобождението на България през Руско-турската освободителна война.