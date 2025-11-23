Предсрочни президентски избори: Кой ще управлява Република Сръбска?

В Република Сръбска днес се провеждат предсрочни президентски избори. До вота се стигна, след като президентът Милорад Додик беше свален и осъден на 1 година затвор, заради незачитане на разпоредбите на международния пратеник.



Додик е съюзник на сръбския президент Александър Вучич и привърженик на Москва. През последната година той засили сепаритиските си изказвания за откъсване Република Сръбска от босненската федерация и присъединяването й към Сърбия.

Според социологическите проучвания, бившият вътрешен министър Синиша Каран ще спечели изборите. Той е от най-приближените хора на Додик. Коментарите са, че сепаратиските настроения в Република Сръбска ще се засилят.