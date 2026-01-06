БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Главният прокурор на Венецуела обвини САЩ в тероризъм

Главният прокурор на Венецуела обвини САЩ в тероризъм
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Главният прокурор на Венецуела обвини днес Съединените щати в тероризъм след ареста на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, предаде ДПА.

"Военната операция без обявяване на война или резолюция на Съвета за сигурност на ООН представлява незаконен акт на въоръжена агресия с терористичен характер", заяви Тарек Уилям Сааб. Той добави, че арестите са равносилни на отвличане.

Елитно американско подразделение задържа Мадуро в Каракас през уикенда и го откара в САЩ, където той бе изправен пред съд в Ню Йорк вчера по обвинения в участие в конспирация за трафик на кокаин.

Сааб призова съдията в Ню Йорк да си направи отвод от делото, тъй като "не е компетентен да съди държавен глава". Той също поиска незабавното освобождаване на Мадуро.

