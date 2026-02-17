Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на доставките на петрол

Американският президент Доналд Тръмп окачестви Куба като "фалирала нация" и призова Хавана да сключи споразумение със Съединените щати. Същевременно той отхвърли идеята за военна операция за смяна на режима. "Не мисля, че това е необходимо", отбеляза Тръмп. На този фон петролната криза в Куба заради американската блокада на доставките прераства и в санитарна.

Камионите за сметосъбиране нямат гориво и огромни купища отпадъци се трупат по улиците на Хавана. Русия се готви да достави суров петрол на острова в близко бъдеще, съобщава вестник "Известия", като се позовава на руското посолство в Хавана. Куба традиционно разчита на доставки на авиационно гориво и други нефтени продукти от Венецуела, но не е получавала никакви обеми от средата на декември. Тогава Вашингтон блокира венецуелския износ. Кубински медии съобщават, че в столицата все още работят едва 44 от общо 106 камиони за сметосъбиране.

Илеана Калдерон, жителка на Хавана: "Има много бокрук, страшно много, а с петролнния проблем стана още повече. Предлагам младите хора, които не работят или затворниците, да бъдат натоварени със сметосъбирането. Така мисля, не знам, но истината е, че така няма да се отървем от вирусите, които са там."

Властите в Куба са въвели дажби за гориво за да съхранят дейността на службите от жизнено значение. През последните месеци американският президент Доналд Тръмп наложи санкции на корабите, които доставят петрол на Куба и заплаши с наказателни мита страните -доставчици. Вашингтон твърди, че с тези мерки увеличава натиска за политически промени на карибския остров.

Хосе Рамон Круз, жител на Хавана: "Минаха повече от 10 дни откакто е идвал камион за боклука, а тук има колкото за седем или осем камиона."

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази силно безпокойство от ситуацията в Куба. Световната организация обяви, че работи с кубинските власти за да подкрепи хуманитарните усилия. Испания обяви, че ще достави хуманиранта помощ на Куба с посредничеството на ООН. Без да посочва срок, Мадрид обещава основни хранителни продукти и санитарни материали от първа необходимост. Куба вече отмени традиционния фестивал на пурата, който ежегодно носи на правителството милиони евро от престижни търгове.