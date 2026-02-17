БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Така по пътя ще могат да преминават линейки

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С помощта на тежка техника тази нощ е разчистен голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница. Това съобщи в "Денят започна" кметът на Сърница Неби Бозов. Така по пътя ще могат да преминават линейки, което е от изключителна важност за целия район. Засега пътят остава затворен за останалите превозни средства.

Неби Бозов - кмет на Община Сърница: "Скъсява се пътя на спешна помощ. От 3 часа вече падаме на 30 минути."

40-километровото трасе е затворено за движение за автомобили и се налага хората, които пътуват да използват дълги обходни маршрути. В момента единственият начин да се стигне до Сърница е през Батак-Доспат.

Неби Бозов - кмет на Община Сърница: "Полученото уверение от фирмата, която поддържа пътната инфраструктура, е една седмица. След това ще се започне мероприятие по обезопасяване с цел превенция от такива срутвания."

В рамките на една седмица трябва бъде почистено не само платното, но и големите скални масиви, които затрудняваха отпушването на коритото на реката.

Кметът призова Агенция "Пътна инфраструктура" към спешни мерки.

Разбиването и извозването на скалната маса продължава, като и от АПИ и от фирмата, която поддържа пътя, са обещали, че до седмица трасето ще бъде напълно разчистено. Извозват се камъни и от коритото на река Чепинска, която в неделя вечер излезе от коритото си и допълнително усложни обстановката в района. Опасността все още не е преминала, тъй като в района отново заваля. След пускане на пътя ще се предприеме и обезопасяване на цялото трасе.

Вижте прякото включване на Димитър Димитров

