ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Второ денонощие Шумен е без вода

Репортер: Здравка Русева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
На 8 места в града са сложени водоноски

Второ денонощие Шумен е без вода
Шумен все още е без вода след авария в помпената станция. На 8 места в града са сложени водоноски.

Хидравличен удар заради проблеми с тока в помпената станция е причинил сериозната авария в неделя. Той е предизвикал и наводнение на съоръженията.

Вчера бяха демонтирани електрически елементи, които са изпратени в специализирана лаборатория за изсушаване. Според прогнозата на управителя на ВиК, до края на деня днес може да започне пълненето на системата и поетапно възстановяване на водоподаването.

#второ денонощие #Шумен #без вода

