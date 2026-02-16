БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Продължава да е непроходим пътят Велинград - Сърница, който беше залят от река Чепинска

Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
река чепинска излезе коритото пътят велинград ndash сърница затворен
Втори ден републиканският път Велинград – Сърница е напълно непроходим, след като река Чепинска излезе от коритото си и заля платното. Дни преди това преминаването през отсечката беше ограничено и заради срутване на голяма скална маса. Невъзможността да се придвижват нормално накара хората от Сърница да излязат на протест.

След последните проливни дъждове тунелът, който отвежда водите на река Чепинска към язовир Батак, се запуши от наноси и водата заля пътя Велинград – Сърница. Опасенията на хората са, че реката може да подкопае и откъсне шосето.

Саид Рампов: "Искаме пътят да се оправи, да се отвори, да се почисти реката. Има скали, които са опасни както за хората, така и за живота и здравето на хората, така и за животни и за други."

Неби Бозов, кмет на община Сърница: "Започваме да изпитваме отново кошмара 2025 г., когато именно от тази част на река Чепинска се получи голямото опустошително наводнение и във Велинград и на пътя, от който 12 километра бяха отнесени. И за това, хората искат реални действия от АПИ."

Пътят е необезопасен и е блокиран още от началото на месеца не само заради проливния дъжд, но и заради свлачище.

Салих Османджиков: "Ние сме откъснати от света, има един обходен маршрут, който е много трудно проходим."

Саид Рампов: "Много е лошо понеже има родилки, има и прегледи се правят и е невъзможно да отидеш до Велинград да направиш преглед."

От Областната управа в Пазарджик увериха, че продължава разбиването и извозването на огромната скална маса. А от АПИ и фирмата, която поддържа пътя са обещали, че до седмица трасето ще бъде напълно разчистено. Ако това не се случи, хората заплашват с протести.

Неби Бозов, кмет на община Сърница: " Евентуално затваряне на някои от главните републикански пътища, за да можем да бъдем чути."

Нормализира се ситуацията в село Побит камък, където няколко къщи бяха наводнени, след като река Доспатска вчера излезе от коритото си.

Кето Дърлев, жител на с. Побит камък: "В къщата имаше, да, това е основното, къщата се напълни. Много вода! Помпите виждате. Вчера беше силата общо взето."

Дежурни екипи на пожарната и община Сърница през целия ден отводняваха домовете на хората.

#пътя Велинград - Сърница #река Чепинска #разчистване #наводнение

