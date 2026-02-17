БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се третира като опит за убийство

Палежът е в две части. При колата и на входната врата на къщата, което предизвика задимяване в цялата къща и съответно може да се третира като опит за убийство. Така кметът на село Бистрица Самуил Попов коментира в "Денят започва" палежа в дома му миналата нощ.

Случаят предизвика силна обществена реакция. Във връзка с палежа след масирана полицейска операция в района на Бистрица бяха задържани петима души. Четирима от тях са с множество криминални прояви.

Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Както БНТ първи ви съобщихме, автомобилът и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов са били запалени около 1.30 часа в неделя срещу понеделник. Това е втори инцидент с кмета, след като през юли миналата година стана ясно, че в кабинета му са нахлули маскирани хора с бухалки, но до момента не е ясно кои са били.

Самуил Попов, кмет на Бистрица: "Аз бях буден и чух експлозия, но жена ми и детето спяха. Не знам на първия етаж племенникът ми дали е бил буден, той е бил с приятели. Около 10 човека има в къщата. Запалва се вратата. Ако всички бяха заспали, имаше заспали хора, можеше да не се събудят."

Попов призова компетентните органи да си свършат работата.

"Разследващите органи трябва да си свършат работата и да се превъзпитат тези лица, да им се отнеме възможността да бъдат заплаха за обществото. И да се действа превантивно спрямо другите членове на обществото."

Кметът на Бистрица съобщи, че няма лични врагове, но покрай работата си може да е създал такива.

"Осмисляйки, преспивайки, гледайки колата, имам кадри колко е задимено вътре в самото помещение, от което може да се предположи, че това не е съвместимо с живота, ако си в къщата. Това говори за някаква злоба, някаква жестокост, която не мога да разбера каква е. И се надявам държавата да си свърши работата чрез всички нейни органи и институции, включително прокуратура, най-вече. Лични врагове нямам, но в процеса на работата ми явно си създавам."

В позиция до медиите от СДВР заявиха, че продължава специализираната полицейска операция, разпоредена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов във връзка с тежкото криминално престъпление, извършено на територията на села Бистрица. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършват под надзора на Софийска районна прокуратура, като полицейското присъствие в района остава засилено. От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал на 112.

