Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица

Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Автомобилът и входната врата на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са били запалени около 1:30 часа през нощта. За инцидента съобщи самият той в студиото на „Денят започва“.

По думите му първо се е чул силен шум.

„Около 1 часа и половина се чу нещо като гръм, като експлозия.“

Малко след това разбрал, че автомобилът му, паркиран в двора, гори.

„Разбрах, че автомобилът, който е паркиран в двора на къщата, гори. Също така взе да дими и стълбището на къщата. В последствие разбрах, че е запалена и колата, и къщата. Вратата на къщата.“

Той незабавно е подал сигнал на телефон 112.

Кметът припомни, че през юли е имало друг инцидент с маскирани лица в кметството и не изключва връзка между двата случая.

„11 юли, ако не бъркам датата, 2025 година, възможно да има връзка между двете събития.“

Той посочи, че тогава е поставил въпроси.

„На 11 юли, писмено и публично попитах къде отиват парите от общински наеми в центъра на селото. И тогава така и не получих отговор.“

По думите му по-късно е изискал информация от институциите.

„По-късно съм изискал информация и от район „Панчарево“, и от Столична община, дали получават наеми. Такива се изясни, че се получават, но има посредник.“

Той уточни, че от лятото досега не е получавал нови заплахи.

„Не, заплахи не съм имал.“

За извършителите на предишния случай каза, доколкото знае те не са намерени.

Вижте целия разговор във видеото.

