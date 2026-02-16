БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валежите ще продължат в Южна България и днес

Днес облачността ще е разкъсана, след обяд над източната половина от страната – предимно значителна и на места в югоизточните райони ще превали дъжд. Минималните температури ще са между минус 1° и 4°, в София – около минус 1°. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София – около 8°.

Преди обяд по Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, но след обяд отново ще се увеличи и вплътни и ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Максималните температури ще бъдат 6° - 10°.

В планините облачността ще е разкъсана, предимно значителна. След обяд в масивите от Югозападна България и Източна Стара Планина ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Във вторник ще се създаде валежна обстановка. Ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи. В Северна и Западна България от сняг и ще се образува снежна покривка, а в Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд, който със застудяването вечерта ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната – североизточен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход – между 0° и 5°.

В сряда валежите ще спрат, най-късно в източните райони.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от югозапад, в Източна България и на север от планините ще се усили. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северозападна България. На места в равнините ще е мъгливо. Дневните температурите ще се повишат значително и максималните ще бъдат между 7° и 12°, в районите чувствителни на южен вятър до 14° - 16°.

