С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година

С около 10 процента са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година в сравнение с предходната, показва наша проверка.

Родителите не отчитат масово поскъпване непосредствено след въвеждането на еврото, но подготовката за кандидат-гимназистите и студентите остава сериозно предизвикателство за семейния бюджет. Колко струва подготовката на един седмокласник?

Синът на Райна е седмокласник и се готви за прием в гимназия. Ходи на частни уроци по български език и математика, които натоварват семейния бюджет.

Райна, майка на седмокласник: “Той посещава групови занимания, така че сумата е обща за няколко урока. Плащаме на три месеца по 500 лв, като той посещава по няколко пъти в седмицата тези учители. Мисля, че е около 40 лева на частен урок. При всички случаи се усеща в края на месеца. Със сигурност забелязвам поскъпване във всяка една сфера на живота, включително и при частните уроци.”

Наша проверка показа, че уроците са поскъпнали с 10% за година. През миналата присъствените уроци по български език и математика са стрували между 25 и 30 лева на час. След приемането на еврото, цените са леко повишени.

Гюлхан, ученичка 12-и клас: “Посещавам уроци по математика за кандидат-студентските ми изпити. 30 евро за два часа.”

За други преходът към еврото носи несигурност около таксите за извънкласни занимания.

Деница, родител: “70 лв. беше плуването. Сега не знам с еврото как ще е, не сме плащали още новата такса.”

В част от частните школи цените остават същите, въпреки приемането на общата европейска валута.

Гриша Костов, собственик на учебен център в Бургас: “В нашия учебен център се калкулират още от началото на учебната година и затова нямаме никаква възможност да правим промяна в цените, докато не приключи учебната година. За следващата учебна година ще бъдат калкулирани цените с ръста на инфлация, с ръста на движението и съответно с еврото.”

Така индивидуалните уроци по български език или математика започват от 18 евро на час, а месечният пакет в група излиза по 96 евро.

Гриша Костов, собственик на учебен център в Бургас: “Това е може би благодарение на платформите, които излязоха в интернет, в които учениците сами се обучават. По този начин те са много по-евтини от присъственото обучение.”

А въпросът за качеството остава отворен. Както и този за цената.