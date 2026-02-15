БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 06:07 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази
около увеличили цените частните уроци учебна година
Слушай новината

С около 10 процента са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година в сравнение с предходната, показва наша проверка.

Родителите не отчитат масово поскъпване непосредствено след въвеждането на еврото, но подготовката за кандидат-гимназистите и студентите остава сериозно предизвикателство за семейния бюджет. Колко струва подготовката на един седмокласник?

Синът на Райна е седмокласник и се готви за прием в гимназия. Ходи на частни уроци по български език и математика, които натоварват семейния бюджет.

Райна, майка на седмокласник: “Той посещава групови занимания, така че сумата е обща за няколко урока. Плащаме на три месеца по 500 лв, като той посещава по няколко пъти в седмицата тези учители. Мисля, че е около 40 лева на частен урок. При всички случаи се усеща в края на месеца. Със сигурност забелязвам поскъпване във всяка една сфера на живота, включително и при частните уроци.”

Наша проверка показа, че уроците са поскъпнали с 10% за година. През миналата присъствените уроци по български език и математика са стрували между 25 и 30 лева на час. След приемането на еврото, цените са леко повишени.

Гюлхан, ученичка 12-и клас: “Посещавам уроци по математика за кандидат-студентските ми изпити. 30 евро за два часа.”

За други преходът към еврото носи несигурност около таксите за извънкласни занимания.

Деница, родител: “70 лв. беше плуването. Сега не знам с еврото как ще е, не сме плащали още новата такса.”

В част от частните школи цените остават същите, въпреки приемането на общата европейска валута.

Гриша Костов, собственик на учебен център в Бургас: “В нашия учебен център се калкулират още от началото на учебната година и затова нямаме никаква възможност да правим промяна в цените, докато не приключи учебната година. За следващата учебна година ще бъдат калкулирани цените с ръста на инфлация, с ръста на движението и съответно с еврото.”

Така индивидуалните уроци по български език или математика започват от 18 евро на час, а месечният пакет в група излиза по 96 евро.

Гриша Костов, собственик на учебен център в Бургас: “Това е може би благодарение на платформите, които излязоха в интернет, в които учениците сами се обучават. По този начин те са много по-евтини от присъственото обучение.”

А въпросът за качеството остава отворен. Както и този за цената.

#поскъпнали #частните уроци #10%

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
3
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
5
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
6
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Образование

Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
„Спейс Екс“ дава приоритет на изграждането на град на Луната пред Марс „Спейс Екс“ дава приоритет на изграждането на град на Луната пред Марс
Чете се за: 03:07 мин.
Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив
6527
Чете се за: 01:37 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас
7905
Чете се за: 02:32 мин.
Танцовото училище на 75 години: Как се създават танцьори? (СНИМКИ) Танцовото училище на 75 години: Как се създават танцьори? (СНИМКИ)
5070
Чете се за: 06:40 мин.
Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кая Калас: Европа не са готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС Кая Калас: Европа не са готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Протестите в Сърбия: Многохилядна антиправителствена демонстрация в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
"Като птица феникс възроди църквата ни": Протест в Сливен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ