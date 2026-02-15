БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4
Троян живее с успехите на Лора Христова и Милена Тодорова

Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Троян Биатлон
Най-голямата радост от силното представяне на Лора Христова и Милена Тодорова на олимпийската сцена се усеща в родния им град Троян. След бронзовия медал на Христова в индивидуалната дисциплина и четвъртото място на Тодорова в спринта, жителите на балканския град отново се събраха, за да подкрепят своите състезателки по време на женското преследване.

Роднини, бивши треньори и представители на местната власт съпреживяха всяка стрелба на двете биатлонистки, като всяко точно попадение бе посрещано с бурни аплодисменти. Емоцията бе особено силна сред най-близките им хора, които следяха с гордост представянето им.

Сред най-развълнуваните бе бащата на Лора, който не скри удовлетворението си от стабилната стрелба и постоянството ѝ на рубежа. От своя страна кметът на Троян Донка Михайлова подчерта, че успехите не са случайни, а резултат от дългогодишен труд и силни традиции в спорта.

„Магията е труд и любов. Когато се развива масовият детско-юношески спорт и много деца започнат да спортуват от ранна възраст, резултатите неизбежно идват“, коментира тя.

Според местната общност постиженията на Христова и Тодорова са още по-впечатляващи, тъй като те са израснали в сравнително малка спортна среда. Докато техните конкуренти често се селектират от хиляди трениращи деца, в Троян базата е значително по-ограничена, но въпреки това градът продължава да създава елитни състезатели.

Днес едва ли има жител на Троян, който да не познава двете биатлонни героини. За местните хора техните успехи са повод за гордост и доказателство, че с подкрепа, постоянство и правилна работа дори малък град може да излъчва спортисти от световна класа.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Лора Христова #Милена Тодорова

