Кая Калас: Европа не е готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС

Ива Стойкова
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Европейските правителства не са готови да определят конкретна дата за членство на Украйна в ЕС. Това заяви върховният представител по външната политика Кая Калас в последния ден от Мюнхенската конференция по сигурността. Вчера от трибуната на форума украинският президент отново припомни, че Киев се нуждае от дата за членство, като част от гаранциите за сигурност при сделка за мир с Русия. Кая Калас настоя, че е необходимо да се извоюват отстъпки от Москва по време на предстоящите преговори.

Въпросът за членството на Украйна в ЕС постави европейският първи дипромат Кая Калас в третия последен ден от 62-та Конференция по сигурността в Мюнхен. Присъединяването на Киев през 2027 г. е част от мирния план от 20 точки, обсъден от Съединените щати, Украйна и Евросъюза. Някои европейски правителства обаче смятат, че фиксирането на дата е нереалистично, защото членството в ЕС е процес.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика: "Усещането ми е, че страните членки не са готови да посочат конкретна дата. Има много работа за вършене. Приоритет и спешна необходимост е да се предприемат действия и да покажем, че Украйна е част от Европа".

Кая Калас похвали промяната в тона на американския държавен секретар Марко Рубио, който вчера отправи послание за единство към Европа. Тя същевременно отхвърли критиките отвъд Океана, че Европа е в упадък.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика: "Европа понякога е твърде бавна и със сигурност се нуждае от реформи. Но ние сме напълно наясно кои сме и за какво се борим".

Според анализатори изказванията в Мюнхен са показали, че има желание за запазване на трансатлантическите връзки, но главната промяна е в тона.

Мориц Вайс, политически анализатор: "Тонът на Европа е по-категоричен в сравнение с преди година. Има върху какво да се работи, Европа трябва да направи повече. Въпросът е как."

Наблюдателите открояват и още една тенденция след Мюнхенската конференция по сигурността тази година - Европа и Съединените щати все още имат общи интереси, но споделените им ценности намаляват.

#Кая Калас #войната в Украйна #ЧЛЕНСТВО В ЕС #Европа

